Сотрудники аппарата и члены Избирательной комиссии Камчатского края в свободное время помогают нашим воинам-дальневосточникам, которые находятся на передовой в зоне СВО.

Организована работа по вязанию своими руками теплых вещей, таких как носки, шарфы и другие предметы уютной одежды для защитников Родины, а также производству значков, брелоков и написание писем для участников специальной военной операции.

Эти усилия направлены на то, чтобы улучшить условия службы и повысить комфорт солдат, находящихся в зоне проведения СВО. Поддержать наших ребят может каждый!