Юные хоккеисты из Подмосковья обыграли тульскую команду со счетом 2:1

Хоккеисты команды «Красная Машина Юниор» из Московской области одержали победу над тульской «Академией Михайлова». Это вторая победа подряд над командой «Золотого» дивизиона, рассказали в пресс-службе подмосковного коллектива.

Матч прошел в Туле и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. В начале встречи хозяева льда захватили инициативу, однако юниоры выдержали давление и постепенно перехватили контроль над игрой. Первые два периода завершились без голов, при этом во втором «Красная Машина Юниор» чаще бросала по воротам и создала несколько опасных моментов.

Счет открыл в третьем периоде капитан команды Иван Кожанов, точно отправив шайбу в ворота соперника. За четыре минуты до финальной сирены тульские хоккеисты восстановили равновесие, однако уже спустя две минуты Артем Ларионов вновь вывел подмосковную команду вперед и принес ей победу.

В команде отмечают, что игроки постепенно набираются опыта и уверенности. Подготовка хоккеистов включает тактическую работу, современные тренировочные методики и подходы национальной программы «Красная Машина».