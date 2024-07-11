Сегодня 10:58 Обещанная губернатором поездка в МФТИ состоялась для лидеров по ЕГЭ в Подмосковье 0 0 0 Фото: Евгений Пронин Подмосковье

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Долгопрудный

Выпускники Щелковской гимназии № 6 Александр Ляшенко и Можайской СОШ № 1 Артем Дмитриев, которые набрали по 300 баллов на ЕГЭ, побывали на экскурсии в МФТИ. Организовать эту поездку им пообещал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время встречи с лидерами госэкзаменов.

Александр и Артем набрали максимально возможный балл на всех ЕГЭ, что автоматически открыло перед ними двери любых вузов. Оба рассматривали МФТИ. Губернатор Андрей Воробьев поручил организовать для выпускников ознакомительную поездку в Долгопрудный, что и было исполнено. Для ребят провели экскурсию по территории института, показали учебные аудитории, лаборатории и кампус для студентов. Детали поступления обсудили с ректором МФТИ Дмитрием Ливановым. Он отметил, что Подмосковье каждый год дает Физтеху очень талантливых и мотивированных абитуриентов.

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В итоге оба выпускника подали документы на поступление. «Всегда МФТИ был чем-то недосягаемым, я никогда не думал, что наберу достаточное количество баллов для него. Никогда не замахивался на вуз такого уровня. А когда получил результаты, понял, что хватит куда угодно, даже в МФТИ», — поделился впечатлениями Александр Ляшенко. Артем Дмитриев добавил, что о поступлении в МФТИ начал думать после объявления результатов ЕГЭ. Рассматривал несколько вузов, но именно поездка с экскурсией помогла сделать окончательный выбор.

Фото: Пронин Евгений

В МФТИ будет учиться еще один 300-балльник — выпускник Гимназии № 4 города Лыткарино Александр Ноздрачев. Он предпочел Физтех-школу биологической и медицинской физики. «С МФТИ мы сотрудничаем уже давно, это вуз высокого уровня, и мы рады видеть наших лучших выпускников в числе его абитуриентов», — отметил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».