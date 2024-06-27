Айтишники и генные инженеры. Губернатор Подмосковья поздравил выпускников с 300 баллами ЕГЭ

Андрей Воробьев поздравил выпускников Подмосковья с 300 баллами на ЕГЭ

Выпускников, набравших по 300 баллов на ЕГЭ в Подмосковье, поздравил губернатор Андрей Воробьев. Это ребята, за спинами которых — уже большие победы, а впереди — профессии в сферах IT, генной инженерии и других науках.

Ученики, сумевшие набрать 100 баллов по трем и более предметам, — мультистобалльники. Среди них, например, Александр Ляшенко из Щелкова, Артем Дмитриев из Можайска и Александр Ноздрачев из Лыткарина.

«Хочу сказать, что вы большие молодцы. Вы — и те, кто сдает ЕГЭ на высокий балл, и олимпиадники, которых поздравили в воскресенье, — во многом являетесь мерилом качества образования. А это, в том числе, определяет качество жизни», — отметил глава Подмосковья.

Александр Ляшенко, выпускник гимназии №6 в Щелкове
Фото: Александр Ляшенко, выпускник гимназии №6 в Щелкове
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Александр Ляшенко, выпускник гимназии №6 в Щелкове
Фото: Александр Ляшенко, выпускник гимназии №6 в Щелкове
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Александр Ляшенко, выпускник гимназии №6 в Щелкове
Фото: Александр Ляшенко, выпускник гимназии №6 в Щелкове
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Александр Ляшенко, выпускник гимназии №6 в Щелкове
Фото: Александр Ляшенко, выпускник гимназии №6 в Щелкове
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Саша Ляшенко — выпускник гимназии №6 в Щелкове. Он планирует поступить в МФТИ, чтобы учиться на программиста. Сдавал физику, математику и русский язык.

Когда готовишься к экзаменам, а за окном весна, все гуляют, то немного сложно, но ЕГЭ — серьезный рубеж, и его нужно достойно преодолеть.

Александр Ляшенко

Парень поделился, что выбрал МФТИ, поскольку там ему нравятся программы и условия обучения, общежитие.

«Хочу связать жизнь со сферой IT. Она сейчас быстро развивается», — поделился юноша.

Он неоднократный призер Всероссийской олимпиады школьников, а в 2024 году победил на конкурсе исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж» по физике.

Саша увлекается спортом. Недавно он и его отец Павел пробежали полумарафон. Парень оканчивал Щелковскую спортивную школу олимпийского резерва по игровым видам и был вратарем местной футбольной команды, занимался самбо.

Артем Дмитриев

Артем Дмитриев — выпускник школы №1 в Можайске. Юноша тоже получил 300 баллов на ЕГЭ по физике, математике, русскому языку.

Парень катается на горных лыжах и увлекается рыбалкой. За спиной у Артема — призовые места всероссийской олимпиады по русскому языку, биологии, истории, обществознанию, географии.

Артем Дмитриев, выпускник школы №1 в Можайске
Фото: Артем Дмитриев, выпускник школы №1 в Можайске
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Артем Дмитриев, выпускник школы №1 в Можайске
Фото: Артем Дмитриев, выпускник школы №1 в Можайске
2/4
Артем Дмитриев, выпускник школы №1 в Можайске
Фото: Артем Дмитриев, выпускник школы №1 в Можайске
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Артем Дмитриев, выпускник школы №1 в Можайске
Фото: Артем Дмитриев, выпускник школы №1 в Можайске
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Сейчас парень выбирает между поступлением в МФТИ и МГТУ имени Баумана, который окончил его отец.

Хотел бы сказать большое спасибо своим родителям, особенно маме, потому что это, в том числе, еще ее заслуга — она меня поддерживала всегда.

Артем Дмитриев

В подготовке к ЕГЭ Артем сделал упор на профильной математике. Активно готовился к физике.

«У нас очень хорошая школа и хорошие учителя, плюс у меня были репетиторы, онлайн-курсы. Думаю, все сработало в комбинации. Я считаю, что при подготовке к экзаменам важно выделять время на отдых, от этого зависит продуктивность», — поделился он.

Александр Ноздрачев

Александр Ноздрачев — выпускник гимназии №4 в Лыткарине. С начальной школы он участвовал в олимпиадах по математике, а любовь к точным наукам передалась от родителей.

Александр Ноздрачев, выпускник гимназии №4 в Лыткарине
Фото: Александр Ноздрачев, выпускник гимназии №4 в Лыткарине
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Александр Ноздрачев, выпускник гимназии №4 в Лыткарине
Фото: Александр Ноздрачев, выпускник гимназии №4 в Лыткарине
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С седьмого класса Саша Ноздрачев был участником профильных смен в образовательном центре «Сириус», он победитель разных этапов Всероссийской олимпиады школьников. В 11 классе вышел в финал по биологии, став призером.

В этом году Саша занял призовое место на олимпиаде «Ломоносов» по биологии, победил по биологии на олимпиаде «Физтех» и там же стал призером по математике. Его мама — педагог.

«Мой муж окончил институт имени Баумана, я — МИФИ, а сейчас работаю в школе. Поэтому с метаматематикой и физикой у нас в семье все хорошо», — поделилась Татьяна Скворцова, мама Саши.

Учиться Саша хочет в Физтех-школе биологической и медицинской физики МФТИ, планирует заниматься научной деятельностью в области генной инженерии.

«В вашем лице, Татьяна Юрьевна, хотел бы сказать искренние слова благодарности всем нашим учителям и, конечно, тем, кто готовит ребят на такой высокий результат ЕГЭ — и по точным наукам, и по естественным, и по гуманитарным», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

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