Новый трактор для уборки поступил в парк усадьбы Кривякино в Воскресенске

В городском округе Воскресенск активно развивается содержание и улучшение инфраструктуры местных парков. Так, парк усадьбы Кривякино обогатился новым трактором, оснащенным современным навесным и прицепным оборудованием. Техника включает в себя фронтальный погрузчик, универсальный отвал, щеточное оборудование с поливом и роторную косилку.

Одной из ключевых задач управления культуры является обеспечение порядка и комфорта в зонах отдыха граждан, что особенно важно в любое время года. Новая техника позволит значительно повысить эффективность выполнения таких работ, как уборка территории, вывоз мусора, покос травы и полив зеленых насаждений.

Начальник управления культуры Елена Баклушина подчеркнула значимость этого приобретения и отметила, что с новым трактором можно будет сделать парк еще более привлекательным для всех посетителей.

Напомним, что сотрудники культурного центра ежедневно трудятся над поддержанием чистоты и порядка на всей территории парка, что делает его любимым местом отдыха для жителей и гостей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».