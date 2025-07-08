Глава Щелкова проверил благоустройство сквера на Пролетарском проспекте

Работы на территории стартовали в апреле текущего года. Руководитель муниципалитета Андрей Булгаков вместе с жителями Щелкова и участником спецоперации Иваном Попиком побывали на объекте с инспекцией.

Строители уже выполнили около 70% от общего объема: закончены основные плиточные и дорожные работы. Осталось завершить установку лестницы, пандуса, камер и озеленение.

Проектом благоустройства сквера предусмотрены полная замена покрытия на площади более двух тысяч квадратных метров, установка 29 новых опор освещения, обустройство лестницы и пандуса у магазина, велодорожки из синего асфальтобетона, размещение малых архитектурных форм: лавочек, кресел, урн, качелей, а также монтаж шести камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион».

Территорию ждет масштабное озеленение. В сквере появятся рулонный газон, клумбы с цветами, посадят 60 деревьев, включая клены, липы, сирень, рябину, черемуху, калину и яблони, и более 570 кустарников, среди которых — спирея, боярышник и сирень.

«До конца лета здесь будет по-настоящему уютно. Сквер станет продолжением выполненного ранее благоустройства и новой точкой притяжения для жителей», — отметил Андрей Булгаков.

Завершить все работы планируют в августе текущего года.