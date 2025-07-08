Франция исключила участие посторонних в смерти депутата — критика Макрона

Французская прокуратура заявила, что вмешательство посторонних лиц в смерть депутата Оливье Марлекса исключено. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo .

«Может быть исключено вмешательство третьих лиц», — заявил прокурор Шартра Фредерик Шевалье.

Прокурор сообщил, что записок, представляющих интерес для следствия, не найдено. Вскрытие состоится в среду утром. Компьютер и телефон покойного изымут для анализа переписки за последнее время.

В понедельник стало известно, что депутат от партии республиканцев Оливье Марлекс ушел из жизни в возрасте 54 лет. Его тело нашли жандармы в доме в коммуне Ане.

Марлекс был ярым критиком Макрона. Он возглавлял парламентскую комиссию, которая расследовала продажу французской энергокомпании Alstom американскому концерну General Electric в 2014 году. Политик подозревал, что деньги от этой сделки могли пойти на избирательную кампанию Макрона. В 2019 году Марлекс обратился в прокуратуру с требованием начать расследование по этому делу.

Ранее под окнами одного из домов в Париже обнаружили тело пластического хирурга Франсуа Фавра. За несколько дней до этого он сообщил журналу Closer, что готов обнародовать материалы о пациентах своего коллеги Патрика Буйи. Среди них были знаменитости, включая жену президента Франции Брижит Макрон.