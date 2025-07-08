Глава Росаккредитации ушел в отставку после скандала с липовыми сертификатами
Главой Росаккредитации после увольнения Скрыпника назначили Вольвача
Назарий Скрыпник покинул должность главы Росаккредитации, на его место председатель правительства Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
По ее данным, Скрыпник уволился по собственному желанию.
«Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация) возглавил Дмитрий Вольвач», — отметили в пресс-службе.
До назначения в это ведомство Вольвач работал на должности заместителя министра экономического развития.
По информации Telegram-канала Mash, Скрыпнику пришлось уйти с поста после скандала с липовыми сертификатами на автомобили.
Министр экономического развития Максим Решетников провел совещание, на котором отчитал экс-главу Росаккредитации за автолаборатории, выдававшие фальшивые свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства без явки и автомобиля и владельца. Благодаря этой схеме безопасными признавались даже разбитые или сгоревшие машины.
За липовый документ автолаборатория получала вознаграждение в размере от 30 до 40 тысяч рублей, отметил канал. После совещания Скрыпник написал заявление об увольнении, ушел в отпуск, а затем объявил об отставке.
Ранее журналисты проекта «Shot проверка» выяснили, что в ЕАЭС появилось множество серых сертификатов, по которым можно легализовать любой товар. После разоблачения Росаккредитация отозвала сфальсифицированные письменные удостоверения.