Нарколог Наталья Ханбекова пополнила штат больницы в Павловском Посаде

Психиатр-нарколог Наталья Владимировна Ханбекова будет принимать пациентов в Павловском Посаде. Она приступила к работе во 2-м наркологическом отделении филиала местной психиатрической больницы.

Ханбекова имеет высшую квалификационную категорию по специальности психиатрия-наркология. Успехов в новом коллективе ей пожелал главный врач психиатрической больницы № 3 имени Дмитриевой Эдуард Слуцкин.

«Быть врачом — это большая ответственность за жизнь и здоровье людей, за счастье их близких и за здоровое общество в целом», — отметил он.

Напомним, стационар психиатрической больницы работает круглосуточно и без выходных. Главный врач принимает во вторую и четвертую среду месяца с 10:00 до 13:00 по адресу: деревня Андреево, дом № 87. Телефон регистратуры: 8 (496) 432- 24-03 или 8 (496) 432-00-36.

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