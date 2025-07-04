Во Владивостоке отменили Дальневосточный сабантуй, запланированный на 4 июля, в связи с гибелью Героя России, заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
Вместе с ним погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев.
Праздничное мероприятие в центре Владивостока должен был посетить губернатор Приморья Олег Кожемяко. О гибели Героя России глава региона сообщил вечером 3 июля.
Жители Владивостока уже несут к стенду, посвященному памяти офицера, цветы. На столе перед портретом Гудкова лежат букеты гвоздик и траурная лента.
Ранее военному священнику Антонию Савченко, погибшему при ударе ракетами HIMARS в зоне проведения СВО, присвоили звание Героя России.
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В Приморье отменили празднование сабантуя из-за гибели Героя России Гудкова
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