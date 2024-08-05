Андрей Воробьев: началась финальная стадия строительства главной детской больницы Подмосковья

Воробьев: строительство больницы в Красногорске вышло на финальный этап

Завершающая стадия строительства главной детской больницы началась в Подмосковье, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В клинике, место для которой выбрали в Красногорске, будут проводить самые высокотехнологичные операции.

«Мы находимся на завершающей стадии сдачи большого детского госпиталя в Красногорске», — подчеркнул Воробьев на заседании областного правительства.

Клинику построили за три с небольшим года, уточнил он.

Это первый детский госпиталь, который будет проводить самые высокотехнологичные операции по основным профилям детских заболеваний.

Андрей Воробьев

Это будет самая многопрофильная в Московской области детская больница с 18 ключевыми отделениями. Трудоустроят около 500 специалистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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