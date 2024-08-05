Андрей Воробьев: началась финальная стадия строительства главной детской больницы Подмосковья

Завершающая стадия строительства главной детской больницы началась в Подмосковье, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В клинике, место для которой выбрали в Красногорске, будут проводить самые высокотехнологичные операции.
«Мы находимся на завершающей стадии сдачи большого детского госпиталя в Красногорске», — подчеркнул Воробьев на заседании областного правительства.
Клинику построили за три с небольшим года, уточнил он.
Это первый детский госпиталь, который будет проводить самые высокотехнологичные операции по основным профилям детских заболеваний.
Андрей Воробьев
Это будет самая многопрофильная в Московской области детская больница с 18 ключевыми отделениями. Трудоустроят около 500 специалистов.