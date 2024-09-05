Новую школу открыли в поселке Горки-2

Новая просторная школа в Горках-2 открыла свои двери с началом учебного года. Поздравить ребят с Днем знаний на торжественной линейке собрались педагоги, глава и депутаты округа.

На территории новой школы обустроили несколько функциональных зон: физкультурно-спортивную, хозяйственную и пространство для отдыха учеников. Здесь построили стадион с искусственным газоном для мини-футбола, дорожки для бега, сектор для прыжков в длину, универсальную площадку для игр в баскетбол и волейбол, полосу препятствий.

Для комфорта учеников подготовили удобные кабинеты, актовый зал на 200 человек и лаборатории, в которых можно заниматься робототехникой и 3D-моделированием. Осваивать навыки IT ребята будут в современных компьютерных классах. Также в школе оборудовали спортивные залы, библиотеку и столовую на 275 мест.

«Для Одинцовского округа это важное и долгожданное событие. Все последние годы территориальное управление Горское активно развивалось, росло, и единственная школа уже не могла вместить всех желающих. Благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву эта проблема была решена. Здесь есть все для того, чтобы ребята получали знания в комфорте», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

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