Более 100 домов отремонтировали в Солнечногорске за последние 2 года

В городском округе Солнечногорск привели в порядок 114 многоквартирных домов по программе Фонда капитального ремонта Московской области. Работы прошли как в городе, так и в населенных пунктах округа, включая Поварово и Менделеево.

Одним из объектов стал дом № 125 на улице Красная. Поводом для ремонта стали обращения жителей из-за промерзания стен и разрушения материалов фасада.

После обследования специалисты установили, что причиной проблемы стала некачественная кирпичная кладка, выполненная при строительстве дома. Для устранения недостатков фасад утеплили минеральной ватой, а цоколь — вспененным пенополистиролом с последующей облицовкой керамогранитом российского производства. Также обновили лицевую и торцевую части здания.

«Все работы проведены качественно и в срок. Программа капитального ремонта продолжится и дальше на территории городского округа Солнечногорск, повышая качество жизни жителей и модернизируя жилой фонд», — отметил глава округа Константин Михальков.

Ход ремонта контролировали представители администрации совместно с подрядной организацией. Жительница дома Наталья Дмитриченко отметила, что после обновления фасада здание стало выглядеть лучше, а работы проходили при постоянном взаимодействии с жителями.

Еще один объект капремонта — дом № 32 на улице Колхозная. Там фасад утеплили и покрыли наружным штукатурным слоем. Старшая по дому Мария Мельникова подчеркнула, что подрядчик завершил работы в установленные сроки и оперативно устранял замечания.

В 2027 году по программе Фонда капитального ремонта Московской области планируется обновить еще 25 многоквартирных домов в городском округе Солнечногорск.