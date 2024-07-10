Новая детская поликлиника открылась в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах

Детская поликлиника на 100 посещений в смену открылась в Люберцах. Она находится в южной части городского округа, в новом микрорайоне «Жулебино парк».

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что в динамично развивающемся городском округе Люберцы строительство новых медицинских учреждений — важная задача. Инфраструктура необходима жителям новых микрорайонов и жилых комплексов, важно получать медицинские услуги рядом с домом.

В новой поликлинике организованы зоны комфортного ожидания приема, есть колясочная и пеленальные столики. Для маленьких пациентов оборудовали игровые уголки.

«Новая поликлиника будет обслуживать детское население домов, которые территориально расположены рядом. Здесь открыт кабинет „Справка в один шаг“, процедурный и прививочный кабинеты, проводятся диагностические исследования», — рассказала заведующая поликлиникой № 1 Люберецкой областной больницы Наталья Балябина.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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