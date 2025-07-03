В аэропорту Самары ввели запрет на полеты самолетов

В аэропорту Самары ввели ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Самары», — написал он.

До этого Кореняко заявил о введении ограничений в авиагаванях Саратова и Тамбова. Утром запрет на полеты в этих аэропортах сняли.

Как сообщило Минобороны, силы ПВО в течении ночи сбили почти 70 украинских беспилотников над Россией. Больше всего дронов ликвидировали в Белгородской области — 27, также 22 БПЛА уничтожили над Воронежской, 10 — над Липецкой, восемь — над Курской и два — над Крымом.

Один из дронов упал на парковку предприятия в Ельце в Липецкой области. В итоге начался пожар. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. По словам губернатора, никто не пострадал. Однако ночью обломки дрона упали на частный жилой дом. Хозяйка жилища скончалась. Также ранения получили два местных жителя.