Украинские боевики заминировали улицы в Купянске

Боевики ВСУ активно готовят Купянск к боевым действиям, в домах оборудуют долговременные огневые точки и минируют улицы. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«В Купянске вооруженные формирования Украины ставят минные шлагбаумы. Украинские боевики активно готовят Купянск к ведению боевых действий», —сказал он.

Военный эксперт отметил, что в городе еще остались мирные жители, но это не останавливает украинских боевиков. На дорогах Купянска они устанавливают противотанковые ежи и минные шлагбаумы, а в домах создают долговременные огневые точки.

По данным Марочко, один мирный житель, пожилой мужчина, погиб при срабатывании мины на улице 1 Мая.

Накануне Марочко сообщил, что российские военные за последние несколько дней улучшили позиции в районе Купянска. Передовым отрядам удалось закрепиться на новых позициях в лесном массиве южнее Кондрашовки.