Ночная уборка началась на центральных улицах Химок
В Химках в 23:00 начали убирать снег на трех центральных улицах, чтобы предотвратить утренние пробки на дорогах. К 04:00 работу планируют завершить.
Коммунальщики очистят от снега Юбилейный проспект, улицу 9 Мая и Молодежную. В работе задействовали три комбинированные дорожные машины. Погрузку и утилизацию снега начнут утром 20 февраля.
«Прочищаем дороги с отвалом и щеткой, чтобы утром не было заторов и аварийных ситуаций, машины могли спокойно проехать. Основные улицы все прочистим. Ближе к 04:00 начнется посыпка реагентом, чтобы снег не собирался опять», — рассказала представитель подрядной организации Анна Трач.
Активная борьба со снегопадом идет и в других округах Подмосковья. Дорожные и коммунальные службы трудятся в усиленном режиме.
В Наро-Фоминске коммунальщики вышли на работу с глубокой ночи.
В Мытищах после сильнейшего снегопада городские службы сосредоточили особые усилия на поддержании работы железнодорожной станции. Для обеспечения безопасности жителей там дежурит бригада из 10-15 человек, каждые два часа проводят комплексную уборку. Пешеходный переход оборудовали прорезиненными ковриками.
В Егорьевске с раннего утра работают более 80 дворников и 26 спецмашин.
В Орехово-Зуеве с приоритетном порядке расчистили дороги возле ключевых соцобъектов.
В Ленинском округе на уборку снега вышли более тысячи рабочих.
В Королеве 19 февраля три дома оказались заблокированы из-за снега. Дворник и спецтехника за полчаса вызволили жителей из снежного плена.