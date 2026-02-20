Сегодня 01:18 Ночная уборка началась на центральных улицах Химок 0 0 0 Подмосковье

В Химках в 23:00 начали убирать снег на трех центральных улицах, чтобы предотвратить утренние пробки на дорогах. К 04:00 работу планируют завершить.

Коммунальщики очистят от снега Юбилейный проспект, улицу 9 Мая и Молодежную. В работе задействовали три комбинированные дорожные машины. Погрузку и утилизацию снега начнут утром 20 февраля.

Фото: 360.ru

«Прочищаем дороги с отвалом и щеткой, чтобы утром не было заторов и аварийных ситуаций, машины могли спокойно проехать. Основные улицы все прочистим. Ближе к 04:00 начнется посыпка реагентом, чтобы снег не собирался опять», — рассказала представитель подрядной организации Анна Трач. Активная борьба со снегопадом идет и в других округах Подмосковья. Дорожные и коммунальные службы трудятся в усиленном режиме.

