В Наро-Фоминске дорожные службы ведут активную борьбу со снегопадом

В городском округе Наро-Фоминск дорожные службы продолжают устранять последствия снегопада. Мастер участка ГКУ «Мосавтодор» Алексей Зайцев сообщил, какая техника задействована в уборке улиц и трасс и как организованы рабочие циклы.

Первый этап работ начался глубокой ночью, около двух часов. Специалисты очищали автомобильные дороги, тротуары и посадочные площадки. Второй этап стартовал в двенадцать часов дня: началась сплошная очистка всей дорожной сети, после чего проезжую часть обработали противогололедными материалами.

По словам Алексея Зайцева, только на участке «Нара» задействовано двадцать единиц техники. В работах участвуют девять комбинированных дорожных машин (КДМ), два автопогрузчика, шнекороторный уборщик, два трактора МТЗ, четыре машины ДПС для перевозки рабочих и два автомобиля-самосвала.

Особое внимание уделяется улицам Московской и Погодина, Кубинскому шоссе, а также направлениям Каменское-Зинаевка и Новая Ольховка. Работы ведутся в восточной части Наро-Фоминска, а самыми удаленными точками стали Давыдково, Власово и Победа.