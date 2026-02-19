Снежное плена удалось избежать жителям трех домов в Королеве

В городском округе Королев на улице 50 лет ВЛКСМ, дома 4А, 4Б и 4В, случился инцидент: дома оказались заблокированы из-за снега. Однако уже через полчаса спецтехника и дворник устранили проблему. Трактор перераспределил снег, сформировав сугробы вдоль дорожек, а дворник убрал снежные колеи.

Рабочие и техника активно следят за погодными условиями и готовы оперативно прийти на помощь жителям. В округе продолжается ручная и механизированная уборка снега. Дворники очищают не только проезжие части и пешеходные зоны, но и придомовые территории: входы, дорожки, тротуары, подходы к контейнерным площадкам.

Уборка снега также продолжается на Октябрьской улице, Центральной городской площади, улице Терешковой и других объектах.