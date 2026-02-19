Коммунальные службы борются с последствиями мощного циклона в Мытищах

В городском округе Мытищи 19 февраля произошел сильный снегопад. На регион обрушился мощный циклон с порывистым ветром до 17 м/с и гололедицей.

С раннего утра коммунальные службы городского округа работают в усиленном режиме. Более 400 специалистов вышли на борьбу со стихией. С 7 часов ведется комплексная очистка территории.

В первую очередь внимание уделяется тротуарам, пешеходным переходам и подъездным путям к социально значимым объектам — школам, детским садам и поликлиникам. Работники вручную обрабатывают дорожки, используя ледоколы там, где образовалась наледь, а затем рассыпают противогололедные реагенты для безопасности прохожих.

За минувшие сутки объем вывезенного с улиц снега превысил 3,5 тысячи кубометров. С наступлением темноты темпы уборки не снизятся — в ночную смену на линию выйдет специальная техника, которая поможет оперативно справиться с растущими сугробами.