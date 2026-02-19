В Мытищах железнодорожную станцию обезопасили после снегопада

В городском округе Мытищи после сильного снегопада городские службы сосредоточились на поддержании работы ключевых объектов инфраструктуры, включая железнодорожную станцию «Мытищи».

Сотрудники заблаговременно подготовились к ненастью. Проблемный участок — пешеходный переход, где ранее пассажиры жаловались на скользкую плитку, — оборудовали специальными ковриками с прорезиненной основой. Это нововведение повысило безопасность пешеходов и упростило уборку территории.

Несмотря на принятые меры, на станции организовано круглосуточное дежурство бригады из 10–15 человек. Каждые два часа проводится комплексная уборка: рабочие расчищают подходы к станции и пешеходные дорожки, очищают от наледи и обрабатывают реагентом ступени, поддерживают чистоту в лифтах, а для мытья полов задействуют поломоечную машину.

Текст, фото и видео: Валерия Исаева.