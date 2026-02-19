Более тысячи рабочих и 300 машин вышли на уборку снега в Ленинском округе

Коммунальные службы Ленинского городского округа с раннего утра устраняют последствия сильного снегопада. В расчистке дорог и дворов задействовали около тысячи рабочих и 300 единиц техники.

Работы ведут в усиленном режиме. Техника вышла на центральные магистрали, подъездные пути к школам, детским садам и больницам. Особое внимание уделяют остановкам и пешеходным переходам. Во дворах и на тротуарах тоже идет уборка.

«Наши службы перевели на усиленный режим работы. Главная задача — обеспечить бесперебойное движение транспорта и безопасность пешеходов. Мы задействовали весь необходимый ресурс, чтобы оперативно устранить последствия снегопада и обеспечить комфорт жителей», — рассказал глава округа Станислав Каторов.

Для расчистки привлекли комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы, самосвалы и лаповые погрузчики.

Водителям посоветовали без крайней необходимости не ездить на дальние расстояния. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.