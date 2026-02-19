В Егорьевске продолжат борьбу со снежными заносами

В городе Егорьевск 19 февраля с раннего утра активные работы по уборке снега вели 73 дворника, а также дополнительно привлекли еще 13 человек. В расчистке города были задействованы 26 единиц спецтехники.

За прошедший день 11 тракторов модели МТЗ-82 и четыре МТЗ-320 осуществляли прометание улиц. Мини-погрузчики активно убирали снег с парковок и проездов внутри микрорайонов. Два фронтальных погрузчика загружали снег в пять самосвалов. Подрядные организации также внесли свой вклад, задействовав два мини-погрузчика, два погрузчика и один бульдозер на снежной базе.

С наступлением темноты к работе приступит ночная бригада, чтобы обеспечить непрерывную уборку. Цель — к утру расчистить основные магистрали и дворы. Завтра, 20 февраля, с шести часов утра снова приступят к работе дворники и спецтехника.