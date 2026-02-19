Пешеходные переходы очистили от снега в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском округе продолжается масштабная кампания по ликвидации последствий недавнего снегопада. Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, концентрируя основные силы на участках с интенсивным пешеходным трафиком.

Сегодня утром особое внимание специалистов было приковано к улице Бирюкова — одной из ключевых артерий города. С раннего утра на улице Бирюкова развернуты работы по расчистке остановочных павильонов и подходов к пешеходным переходам. Технология уборки отработана до мелочей: в районе дома № 11А маневренный трактор формирует снежные валы. Следом за ним в дело вступают самосвалы, которые вывозят снег на специализированную площадку складирования за черту города.

Выбор улицы Бирюкова в качестве приоритетной зоны уборки не случаен. Здесь сосредоточены важные социальные объекты: городская поликлиника и колледж. Ежедневно через эту локацию проходят сотни студентов и пациентов, включая пожилых людей и родителей с детьми.