Чашу под новый фонтан залили в Троицком сквере Можайского округа

На территории Троицкого сквера площадью 0,5 гектара в Можайске одновременно ведутся работы на нескольких участках, преображение объекта идет поэтапно. Специалисты уже подготовили основание под будущий фонтан, залили его чашу и обустроили накопительные колодцы для водоотведения.

Параллельно началась прокладка инженерных коммуникаций: ведутся земляные работы, подготовка котлованов и заливка опорной стены для будущей лестницы. Эти этапы обеспечат отвод воды и стабильную работу всех объектов благоустройства.

После завершения всех строительных работ в Троицком сквере появятся сцена для проведения городских мероприятий, плоскостной фонтан, удобные пешеходные маршруты, зоны тихого отдыха с качелями и освещение.

«Очень ждем обновление сквера! Сейчас, проходя мимо работ, представляем, как будем гулять здесь вечерами с детьми», — поделилась жительница Можайска Светлана.

«Троицкий сквер — это сердце общественной жизни Можайска, и мы, как организаторы праздников, это точно знаем. Очень рады, что благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ преображаются такие нужные пространства. С нетерпением ждем завершения работ и новых совместных праздников в обновленном сквере!» — прокомментировала директор Можайского культурно-досугового центра Юлия Солдатенкова.

Полностью завершить благоустройство планируют в 2027 году.