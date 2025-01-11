Мотошоу коломенца Алексея Колесникова посетили 23 тысячи жителей Подмосковья

За новогодние и рождественские праздники около 23 тысяч человек стали зрителями выступлений команды мотофристайла FMX13 под руководством Алексея Колесникова, уроженца Коломны. Шоу в рамках проекта «Зимний фристайл-мотокросс» прошло в восьми муниципалитетах Подмосковья.

Алексей Колесников считается пионером фристайл-мотокросса в России и является самым титулованным спортсменом в этом виде спорта в стране. Один из своих самых сложных трюков — сальто на багги, которое способны выполнить всего четыре человека в мире, — он впервые продемонстрировал именно в родной Коломне.

В министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что во время программы зрители наслаждались не только экстремальными трюками на специально подготовленных мотоциклах и впечатляющим сальто на багги, но и выступлением чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.

Выступления команды мотофристайла FMX13 стали ярким началом спортивных мероприятий года.