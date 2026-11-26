Мострансавто пригласило водителей на работу в филиалы в разных городах Подмосковья. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала года в компанию трудоустроились 2087 водителей. Больше всего приняли в МАП № 11 в Балашихе — 337 человек, в МАП № 3 в Домодедове — 253 водителя, еще 228 человек заняли места в автобусах МАП № 10 в Королеве. Сейчас на маршруты выходят 10 302 водителя, в том числе 185 женщин.

Претендовать на место за рулем могут соискатели старше 21 года вплоть до предпенсионного и пенсионного возраста. В компании действует программа бесплатного профобучения: кандидаты с правами категории B или C могут пройти переподготовку на категорию D, на период обучения гарантирована стипендия 27 093 рубля.

При первом трудоустройстве или возвращении в компанию после перерыва более года предусмотрена единовременная выплата 50 тыс. рублей. Иногородним предоставляют бесплатное корпоративное общежитие либо компенсацию аренды жилья до 12 тыс. рублей в месяц, работникам из отдаленных регионов компенсируют проезд домой два раза в год — до 10 тыс. рублей.

По программе «Приведи друга» сотрудник получает премию от 15 тыс. рублей за рекомендованного кандидата: первая часть выплачивается через месяц после его трудоустройства, вторая — по окончании второго месяца работы. За второго и каждого следующего приглашенного премия увеличивается до 20 тыс. рублей.

Водителям предоставляют отпуск до 42 календарных дней, бесплатную форменную одежду и медосмотры за счет предприятия. Детей сотрудников обеспечивают путевками в летние оздоровительные лагеря, работники предпенсионного и пенсионного возраста могут получить санаторно-курортное лечение в здравницах Кавказа, Геленджика и Подмосковья. Вакансии размещены на сайте предприятия в разделе «Вакансии», консультацию можно получить по номеру *1795, телефону +7 (903) 161-92-91 или через Telegram-бот: https://t.me/mta_hr_bot.