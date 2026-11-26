Праздничное мероприятие в честь четырехлетия создания волонтерской группы «Свечной блиндажик» состоялось в Лобне 25 ноября. Волонтеров поздравили глава городского округа Анна Кротова, председатель совета депутатов Владимир Букин, представители военного и экспертного сообщества, общественных организаций и волонтерских объединений, а также участники СВО.

Центр «Свечной блиндажик» объединяет людей разных профессий и возрастов. Волонтеры собирают и готовят для отправки гуманитарную помощь военнослужащим, мирным жителям и госпиталям, плетут маскировочные сети, вяжут шерстяные носки, шьют антидроновые плащи, адаптационные браслеты и дождевики, изготавливают ампульницы для медиков и мягкие накладки на костыли. Многие приходят в центр после работы, отдавая общему делу время, силы и личные средства.

Анна Кротова вручила добровольцам награды за их важный труд, отзывчивость и заботу, и пожелала сил для новых добрых дел и надежных помощников.

«Четыре года — срок небольшой. Но сколько за это время сделано! Все начиналось с блиндажных свечей, а сегодня волонтеры помогают бойцам по самым разным направлениям. Каждое изделие проверяют сами военнослужащие, а их обратная связь помогает добровольцам совершенствовать работу», — отметила глава Лобни.

Центр «Свечной блиндажик» расположен по адресу: улица Букинское шоссе, 31.