День воссоединения новых регионов с Россией отметили в библиотеке в Воскресенске

Исторический час «Вместе мы — Россия» прошел в Белоозерской городской библиотеке. На встречу со школьниками пришел руководитель воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

Договор о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей был подписан 30 сентября 2022 года. Сотрудники библиотеки рассказали учащимся об истории возникновения новых регионов, их развитии, об итогах проведения референдума и поддержке РФ самопровозглашенных республик. Ребята узнали о том, как произошло воссоединение с Россией, какой трудный путь прошли жители регионов, отстаивая свое право говорить на русском языке, добиваясь независимости и признания.

«Нас объединяют общая великая история, богатейшее наследие предков и неразрывные духовно-нравственные ценности. Жители этих героических территорий сделали свой суверенный выбор, отстояли право жить на родной земле, говорить на родном языке и самим определять свою судьбу», — отметил Олег Стегура.

Мероприятие организовали в рамках проекта «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия».