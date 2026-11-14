Мособлгаз бесплатно подвел газ к дому ветерана в Малой Ильинке

В деревне Малая Ильинка городского округа Егорьевск Мособлгаз завершил пусконаладку газорегуляторного пункта и подключил к газу первый дом. Об этом сообщила компания.

Первым абонентом стал ветеран боевых действий Михаил, подавший заявку на льготную соцгазификацию в июле этого года. В рамках президентского проекта газопровод к его земельному участку компания подвела бесплатно. Стоимость работ по газификации внутри границ участка и газового оборудования компенсировали меры поддержки.

Пусконаладочные работы принимал родственник абонента. По его словам, домовладение топилось электричеством, и зимой это выходило накладно. Газа в деревне, как и во всей округе, очень ждали.

С октября Малая Ильинка стала пятым по счету егорьевским поселением с действующими газовыми коммуникациями, где уже идут пуски газа в дома по президентской программе. Ранее в официальном канале филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» в мессенджере MAX рассказывалось о газификации села Куплиям, деревень Бормусово, Сабанино и Алексино-Шатур, где газовые сети построили в рамках региональной программы газификации. Подать заявку на бесплатное подведение газа к границам земельного участка можно на сайте lkk.mosoblgaz.ru.