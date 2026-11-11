11 ноября 2026 15:47 Еще 42 медучреждения построят и обновят в Подмосковье в этом году Фото: местное отделение "Единой России в Химках Подмосковье

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Всего за последние годы были открыты более 100 новых больниц, поликлиник, амбулаторий — в каждом городе Московской области.

В новую Народную программу «Единой России», рассчитанную до 2031 года, вошло более 920 тысяч инициатив — 15% из них касаются сферы здравоохранения. В планах на ближайшие 5 лет — построить еще более 20 новых поликлиник и капитально отремонтировать 70 существующих. В этом году ведется капремонт 26 объектов, в их числе — больницы в Люберцах и в Химках. В Люберцах продолжается капитальный ремонт корпусов областной больницы на улице Кирова. Готовность терапевтического корпуса составляет 90%, хирургического — свыше 50%. Терапевтический корпус 1971 года постройки находится на завершающем этапе обновления. Сейчас специалисты монтируют подвесные потолки, укладывают линолеум, обустраивают входные группы. Завершить работы подрядчик должен до конца 2026 года. После этого начнется процедура лицензирования.

Фото: местное отделение "Единой России в Химках

По словам депутата Мособлдумы от «Единой России» Дмитрия Дениско, первые пациенты смогут получить здесь медицинскую помощь в первой половине 2027 года.

«После ремонта больница получит новые возможности для оказания медицинской помощи. Здесь откроются эндоскопический центр, онкологическое, ЛОР- и челюстно-лицевое отделения. Предусмотрен стационар на 74 койки. Для Люберец это важный объект, поэтому мы вместе с жителями следим за ходом работ и соблюдением сроков», — отметил Дмитрий Дениско. Более масштабный объем работ предстоит завершить в хирургическом корпусе. В здании площадью почти три тысячи квадратных метров, построенном в 1958 году, усилили конструктивные элементы здания, а также оконные и дверные проемы. Сейчас подрядчик занимается устройством кровли и фасада, монтажом коммуникаций и внутренней отделкой. Завершить капитальный ремонт хирургического корпуса планируется до конца 2027 года. Ход ремонта смогли оценить и местные жители, которые приняли участие в мониторинге: «С нетерпением ждем открытия обновленной больницы. Хорошо, что здесь появятся новые отделения и можно будет проходить больше обследований и получать необходимую помощь в своем округе и в одном месте. Надеемся, что ремонт завершат в срок», — поделился один из жителей округа Александр Смирнов.

Фото: местное отделение "Единой России в Химках

В Химках впервые за 50 лет капитально обновляют хирургический корпус клинической больницы, рассчитанный на 218 коек. Строители завершили демонтаж, перешли к закрытию теплового контура и работам на кровле.

«Хирургический корпус у нас старый, но врачи работают отличные. Для нас очень важно, чтобы можно было получить качественную медицинскую помощь здесь, у дома», — поделился житель Химок Виктор Иванов. Несмотря на проведение капитального ремонта, медицинская помощь жителям продолжает оказываться в штатном режиме. Завершение обновления хирургического корпуса запланировано на 2028 год.

Фото: местное отделение "Единой России в Химках