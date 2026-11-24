Утром во вторник, 24 ноября, загруженность дорог Московской области составила пять баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ведомство призывает жителей быть осторожными из-за ожидаемых осадков в виде снега. Водителям рекомендуют не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.