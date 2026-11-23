Торжественное открытие Елисаветинского сада состоялось в микрорайоне Катюшки 22 ноября. Мероприятие приурочили к 15-летию возрождения приходской жизни в Серафимовском храме.

Символическую красную ленту перерезали глава Лобни Анна Кротова, председатель окружного совета депутатов Владимир Букин и епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Его Преосвященство осветил поклонный крест. После официальной части состоялось организовано чаепитие на открытом воздухе. Радость события с прихожанами и гостями также разделили благочинный Михаил Трутнев и настоятель Серафимовского храма иерей Иоанн Мельник.

Епископ Кирилл вместе с Анной Кротовой и служителями церкви посетил храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», где ведутся строительные работы. Там он пообщался с прихожанами.

«Приезд Владыки Кирилла — большая честь и доброе благословение для нашего округа. Благодарю его Преосвященство за внимание к Лобне и ее храмам», — сказала глава Лобни.