Минсельхозпрод Подмосковья рассказал о расширении производства бытовой химии

За последние три месяца в Подмосковье увеличился спрос на бытовую химию. Жители стали чаще покупать мыло, зубные щетки и пасты, а также антисептики и другую продукцию.

Спрос на мыло увеличился в Подмосковье на 17%. За последние три месяца жители приобрели около четырех тысяч тонн продукта в пачках по 100 граммов. Еще на 4% повысился спрос на хозяйственное мыло. С января по март было продано 972 килограмма.

Кроме того, жители купили свыше 1,5 тысячи зубных щеток, 667 тысяч тюбиков зубной пасты, 3,6 тысячи тонн стирального порошка и 9,3 тысячи упаковок антисептиков.

«Средства личной гигиены и бытовой химии представлены в широком ассортименте на прилавках региональных супермаркетов и магазинов. Подмосковный рынок данной группы товаров показывает умеренный рост. Его основным драйвером является расширение ассортимента, включающего в себя выбор товаров для разных нужд и потребностей», — отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

В ведомстве добавили, что на спрос также влияют внедряемые производителями технологии и инновации. С их помощью создают более эффективные и безопасные средства.