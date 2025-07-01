США призвали Россию к мирному соглашению с Украиной

Соединенные Штаты и Украина не затягивают мирные переговоры, это якобы делает Россия. Об этом спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог написал в соцсети X.

Он назвал необоснованными заявления российской стороны о том, что именно Вашингтон и Киев пытаются затянуть мирные переговоры.

«Президент [США Дональд] Трамп был последователен и непреклонен в достижении прогресса в деле прекращения конфликта. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам», — отметил Келлог.

По словам спецпосланника, после сопоставления меморандумов мирных соглашений России и Украины в США увидели, как может выглядеть окончательное соглашение по урегулированию конфликта.

Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности России начать очередной этап переговоров с Украиной после 22 июня. Он отметил, что конфликт нужно закончить как можно скорее мирным путем.