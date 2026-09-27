Школьная лига в Люберцах определит сильнейших игроков в футзале
В Люберцах продолжается школьная лига по футболу. Очередной игровой день по футзалу собрал 12 команд, которые провели шесть матчей и боролись за выход в следующий этап соревнований.
Для одних команд эти игры стали очередным шагом к финалу, а для других — решающими в борьбе за продолжение турнира. На результат влияют не только мастерство и опыт спортсменов, но и каждая отдельная игровая ситуация.
Школьная лига реализуется по инициативе губернатора Московской области и объединяет несколько спортивных направлений. В Люберцах в соревнованиях участвуют команды 27 школ округа, что делает конкуренцию особенно высокой.
Для участников турнир стал возможностью проявить себя и побороться за награды.
«Я в выпускном 11 классе. Хотелось бы под конец оставить в школе какой-то кубок, медаль и память о себе. У нас сильные ребята, есть все шансы. Мы вышли с первого места, поэтому мотивация большая. Нас поддерживают учителя и ребята из школы», — рассказал защитник команды лицея № 12 Илья Матрусов.
В дисциплине «футзал» сначала проходит групповой этап: команды играют между собой, после чего лучшие выходят в плей-офф и продолжают борьбу по системе на вылет.
Матчи проходят по правилам футзала — команды играют два тайма по 15 минут.
«Правила здесь отличаются от большого футбола. Мы стараемся, чтобы ребята играли именно по правилам футзала. Соревнования проходят хорошо — без травм, нарушений и конфликтов», — отметил судья Павел Балашов.
Следующая группа школьных команд вступит в борьбу уже через неделю. Турнир продолжается, а участники сохраняют шансы на главный приз.