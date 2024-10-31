Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Щелкове
В пункте сбора гуманитарной помощи в Щелкове прошло награждение активных добровольцев округа. Волонтеров отметил глава муниципалитета.
Награждение приурочили ко Дню добровольца Московской области. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вручил награды Марии Мигачевой, Вадиму Головкову, Карену Бабаяну, Софии Паршун, Вячеславу Крашакову и Алене Симоновой.
«Ребята, вы большие молодцы! Благодарю каждого волонтера за неравнодушие и доброе сердце. С праздником!» — сказал Андрей Булгаков.
Отметим, что именно в этот пункт жители приносят гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев и бойцов СВО. Волонтеры сортируют вещи, упаковывают их, а также помогают доставлять грузы. Здесь же плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.
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