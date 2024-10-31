Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Щелкове

Награждение приурочили ко Дню добровольца Московской области. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вручил награды Марии Мигачевой, Вадиму Головкову, Карену Бабаяну, Софии Паршун, Вячеславу Крашакову и Алене Симоновой.

«Ребята, вы большие молодцы! Благодарю каждого волонтера за неравнодушие и доброе сердце. С праздником!» — сказал Андрей Булгаков.

Отметим, что именно в этот пункт жители приносят гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев и бойцов СВО. Волонтеры сортируют вещи, упаковывают их, а также помогают доставлять грузы. Здесь же плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.

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