Зеленский: разговор с Трампом был лучшим за все время

Разговор с американским лидером Дональдом Трампом, состоявшийся 4 июля, стал лучшим за все время. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

«Наверное, это был самый лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику противовоздушной обороны», — сказал он.

Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за готовность оказывать помощь Украине. Глава киевского режима отметил, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot крайне важны для защиты от баллистики. Также он предложил Трампу совместную работу в сфере оборонной промышленности.

Позже портал Axios написал, что Трамп якобы пообещал Зеленскому помочь в укреплении ПВО и проверить статус приостановленных поставок вооружений. В этот же день глава Белого дома созвонился с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.