Лучших учеников наградили в День гимназии в Волоколамске

Вместе с Татьяниным днем в Волоколамске традиционно отмечают и День гимназии. На торжественной церемонии в актовом зале наградили выдающихся воспитанников учебного заведения.

Волоколамская гимназия входит в число лучших школ Подмосковья, это школа-флагман Московской области. Директор образовательного учреждения Ирина Дымова и почетные гости на церемонии «Лидер гимназии» отметили достижения ребят в учебе, творчестве, спорте, патриотических сборах и других сферах. Заместитель главы округа Виктор Тюленев передал учащимся и педагогам школы поздравления от главы Волоколамского округа Натальи Козловой.

«По праву славится не только педагогический коллектив гимназии, но и ученическое сообщество, ваш коллектив, ребята. Вы добиваетесь впечатляющих успехов в учебе, на различных олимпиадах, в творческих конкурсах. В вас живет дух особого гимназического товарищества, настоящего братства. И за это вас уважают в Волоколамском крае», — подчеркнула Наталья Козлова.

На сцене перед собравшимися выступили певцы, хореографические и музыкальные коллективы. В конце мероприятия вокально-инструментальный ансамбль «Гимназист» исполнил песню.