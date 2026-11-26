Программа фестиваля «Без белых пятен» состояла из защиты проектов, круглого стола, конкурсов для участников, а также выставки фотографий из экспедиций и картин, посвященных Лопасненскому краю. На фестивале прошел финал конкурса краеведческих проектов, в котором приняли участие представители девяти регионов.

Всего на конкурс подали 56 работ, из которых жюри отобрало 15 финалистов. Свои проекты представили делегации из Чехова, Подольска, Серпухова, Коврова. Работы оценивались в нескольких секциях: «Краеведение, история», «Краеведение, география и биология», «Краеведение, социальные проекты» и «Знаменитые люди края». Тематика была самой разнообразной — от изучения символов городов до современной истории.