Руководитель расположенного в Балашихе Университета Вернадского Елена Певцова стала лауреатом общенациональной премии «Ректор года». Награду ей вручил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на открытии IX Профессорского форума, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Премия учреждена Российским профессорским собранием и присуждается руководителям вузов за значительный вклад в развитие науки, высшего образования и подготовку профессиональных кадров.

Университет Вернадского, основанный в 1930 году, сегодня объединяет около 6,5 тыс. студентов. В числе образовательных направлений — государственное и муниципальное управление, предпринимательство, агротуризм, информационные технологии и специальности агропромышленного комплекса.

Одним из приоритетов вуза является подготовка управленческих кадров для развития сельских территорий и малых городов. Кроме того, на базе образовательного учреждения работает научный центр, обеспечивающий исследовательское сопровождение федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.