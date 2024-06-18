Концерт и спортивные состязания провели в Белоозерском ко Дню города

Гимн города в исполнении вокальной студии «Радуга» открыл празднование Дня города. Первый камень в основание Белоозерского был заложен весной 1961 года строителями испытательного авиакосмического полигона. Многие жители и сегодня работают на местных научных предприятиях, продолжая развивать авиационную отрасль страны.

«Я хочу сердечно от всей души поздравить всех нас с праздником нашего замечательного города Белоозерский. Город — один из самых молодых в Московской области. У него были и взлеты, и сложные времена. Я лично буду уделять ему столько внимания, сколько потребуется для того, чтобы он соответствовал ожиданиям жителей», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Почетными грамотами главы округа за многолетний и добросовестный труд были отмечены инженеры, строители, работники сферы ЖКХ, педагоги детских садов и школ, а также многодетные семьи.