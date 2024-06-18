Концерт и спортивные состязания провели в Белоозерском ко Дню города
Город Белоозерский отметил 63-летие. В сквере «Березовая роща» прошли концерты, мастер-классы и спортивные состязания.
Гимн города в исполнении вокальной студии «Радуга» открыл празднование Дня города. Первый камень в основание Белоозерского был заложен весной 1961 года строителями испытательного авиакосмического полигона. Многие жители и сегодня работают на местных научных предприятиях, продолжая развивать авиационную отрасль страны.
«Я хочу сердечно от всей души поздравить всех нас с праздником нашего замечательного города Белоозерский. Город — один из самых молодых в Московской области. У него были и взлеты, и сложные времена. Я лично буду уделять ему столько внимания, сколько потребуется для того, чтобы он соответствовал ожиданиям жителей», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.
Почетными грамотами главы округа за многолетний и добросовестный труд были отмечены инженеры, строители, работники сферы ЖКХ, педагоги детских садов и школ, а также многодетные семьи.
Для белоозерцев в День города была подготовлена большая развлекательная программа с выступлениями любимых коллективов, спортивными баталиями, мастер-классами и творческими лабораториями.
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