Концерт гусляров прошел в Павловском Посаде

Выступление артистов, играющих на гуслях, состоялось в Детской музыкальной школе имени Е. П. Дербенко в Павловском Посаде. Зрители услышали народные мелодии и композиции.

Перед гостями мероприятия выступили лауреат всероссийских и международных конкурсов солист Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова Павел Лукаянов, студенты Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева Екатерина Балинова и Ульяна Иванова и учащиеся музыкальной школы РАМ имени Гнесиных Маргарита Дождикова и Мария Прудникова.

Ранее мы рассказывали о том, что ансамбль из Павловского Посада стал лауреатом Московского областного открытого фольклорного фестиваля-конкурсв «Подмосковный хоровод». На фестиваль приехали более двух тысяч участников со всего Подмосковья и Владимирской области.