Ансамбль из Павловского Посада стал лауреатом творческого конкурса

Московский областной открытый фольклорный фестиваль-конкурс «Подмосковный хоровод», уже более двух десятилетий являющийся знаковым событием в культурной жизни Подмосковья, вновь распахнул свои двери для талантливых детей и подростков. Этот конкурс, учрежденный Министерством культуры и туризма Московской области в 2013 году, а с 2023 года проходящий на базе Демиховской детской школы искусств, призван выявлять, поддерживать и развивать творческий потенциал молодого поколения.

На фестиваль приехали более двух тысяч участников со всего Подмосковья и Владимирской области. Возраст конкурсантов варьировался от шести до 18 лет.

«Они показали свои таланты в четырех номинациях: изобразительное искусство, вокальное исполнительство, инструментальное исполнительство и хореографическое творчество. Ученики музыкальной школы Павловского Посада также стали участниками мероприятия и завоевали высокие оценки жюри», — сообщили в администрации округа.

Лауреатами I степени стал ансамбль исполнителей Александра Феклистова и Кирилла Терзи, дипломами лауреатов II степени удостоили Александра Феклистова, Марию Данилову и Фаину Иванову, а лауреатами III степени стали Марина Бондарь и Захар Соколов.