Глава Павлово-Посадского округа провел встречу с жителями

11 ноября Михаил Криворучко провел мероприятие во дворце спорта «Надежда». Также участие принял представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Павел Просяновский.

Встреча с участием профильных заместителей и руководителей городских служб прошла в формате выездной администрации. Она стала возможностью напрямую пообщаться с жителями, выслушать их обращения и на месте обсудить наиболее актуальные вопросы.

Одной из главных тем стала дорожная инфраструктура. Михаил Криворучко подвел итоги дорожного сезона 2026 года: в округе отремонтировано 18 дорог общего пользования общей протяженностью более 14 километров. Особое внимание уделяется участкам, где проживают многодетные семьи.

Также подробно рассмотрели обращения по конкретным адресам и обсудили дальнейшие планы по ремонту покрытия.

Обсудили содержание и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, ремонт учреждений образования, благоустройство и поддержание порядка на общественных территориях.

Отдельно Михаил Криворучко обсудил инициативу проведения рыболовного фестиваля на территории муниципалитета.

Все поступившие обращения зафиксированы, а по отдельным вопросам запланированы выезды на места для оценки ситуации. Глава округа поблагодарил жителей за активное участие и неравнодушное отношение к жизни округа.

Обратиться на горячую линию главы муниципалитета можно по телефону 2-99-03, запись на личный прием — по телефону 2-99-05.