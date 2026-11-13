Минздрав Подмосковья: диспансеризация в выходные стала популярнее в Домодедове

Более 120 человек каждую неделю проходят диспансеризацию в Домодедовской больнице. Чтобы работающие жители могли проверить здоровье в удобное время, медицинский блок принимает посетителей по субботам и воскресеньям до 14:00.

На обследования приходят семьями, а также группами от предприятий и общественных организаций. В минувшие выходные диспансеризацию прошли участницы Союза женщин России в Домодедове и сотрудники одного из городских агентств недвижимости.

Обследования помогают обнаружить на ранних стадиях сахарный диабет, гипертонию, онкологические заболевания, а также патологии сердца и легких. Своевременная диагностика позволяет быстрее начать лечение и снизить риск развития осложнений.

«Исследования в рамках диспансеризации позволяют выявить на ранних стадиях такие заболевания, как сахарный диабет, гипертонию, онкологические патологии, болезни сердца и легких», — рассказала заведующая Центром медицины здорового долголетия и профилактики Марьям Багандова.

Записаться на диспансеризацию жители Подмосковья могут через чат-бот Дениса, региональный портал «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».