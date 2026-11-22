Житель Подмосковья выиграл в лотерею более семи миллионов рублей, используя «метод коврового покрытия». Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

«Кладовщик из Подмосковья Евгений выиграл более семи миллионов рублей — суперприз в лотерее „Великолепная 8“ — благодаря математическим расчетам», — рассказали в пресс-службе.

Победитель начал играть в лотерею полтора года назад. Так как он любит математику, то пытался подобрать выигрышные комбинации с помощью расчетов.

По словам Евгения, он купил три билета с расширенной ставкой. Затем с помощью «метода коврового покрытия» попытался закрыть все поле в трех расширенных комбинациях, чтобы числа пересекались во всех билетах. Он уверен, что достиг успеха благодаря числу 13 на выигрышном билете. Деньги потратит на погашение ипотеки.

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