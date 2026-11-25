Старт зимнему культурно-развлекательному сезону в Солнечногорске дадут 1 декабря в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Основные мероприятия развернутся в городском парке, где начнет работу каток и пройдет массовая развлекательная программа.

По словам главы Солнечногорска Константина Михалькова, в этом году ледовую площадку расширили, благодаря чему на ней можно будет проводить хоккейные матчи и другие спортивные соревнования. Завершающий этап заливки запланирован на конец недели. К настоящему моменту специалисты сформировали черновой слой льда, смонтировали борта и освещение, доставили инвентарь для организации бесплатного проката коньков.

Одновременно территорию парка оформляют праздничной иллюминацией. Элементы оформления будут отражать «визитные карточки» Солнечногорска.

«Парк остается нашей главной точкой притяжения в любое время года. Хочется, чтобы сюда приходили не только по праздникам, но и просто так: встретиться с друзьями, провести время с семьей, покататься на коньках или погулять. Эта зима в Солнечногорске точно запомнится яркими моментами и теплыми встречами. 1 декабря встречаемся на открытии», — пригласил Константин Михальков.

К зимнему сезону в муниципалитете готовят 20 хоккейных площадок. На них будут проходить тренировки, любительские игры и общественные мероприятия, включая товарищеские матчи с участием команды администрации. Такой формат призван укрепить взаимодействие с жителями.

Кроме того, в округе планируют подготовить четыре лыжные трассы. При длительных морозах и достаточной толщине ледового покрова дополнительный маршрут появится на озере Сенеж.

Работы проводят в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». С программами предстоящих мероприятий можно будет ознакомиться на официальном сайте и в информационных каналах городского округа.