В городском парке Красногорска 24 ноября приступили к монтажу опор нового колеса обозрения. Аттракцион диаметром 52 метра станет самым высоким в Московской области, сообщили в РИАМО.

Как рассказал заместитель директора МАУК «Парки Красногорска» Павел Цуканов, колесо оборудуют 24 закрытыми панорамными кабинами вместимостью до шести человек каждая. Благодаря системам обогрева и кондиционирования посетители смогут комфортно пользоваться аттракционом в любое время года. Конструкцию также украсит двусторонняя вечерняя подсветка.

На площадке уже завершили подготовительные работы, обследовали грунты и устроили бесфундаментное основание. После сборки опор специалисты приступят к монтажу основных элементов колеса, кабин, электрооборудования и систем безопасности.

Завершить монтаж планируют до конца 2026 года. Еще около месяца потребуется на пусконаладочные работы, испытания и сертификацию. Перед вводом в эксплуатацию аттракцион также должен пройти проверку Ростехнадзора.