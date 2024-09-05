Юные артисты из Мытищ сыграли в мюзикле на сцене «Орленка»

Автор идеи мюзикла «Офлайн» Иван Жиганов — сценарист и художник-постановщик московского детского музыкального театра «Домисолька». В постановке приняли участие опытные педагоги и лауреаты международных конкурсов. Премьера состоялась во Всероссийском детском центре «Орленок». Более 150 ребят из разных уголков страны, которые отдыхали в тематической смене «Вседетский мастер-класс „Мюзикл вместе“», стали актерами представления. Среди них были и воспитанники дворца культуры «Яуза» и театра песни «Марисоль». Участники всю смену познавали азы театрального искусства, вокала и хореографии, учились создавать образ, костюмы и декорации.

Команда из Мытищ получила не только ценный опыт актерского мастерства, впечатления и новых друзей, но и награду. Марине Горячевой — руководителю театра песни «Марисоль» вручили благодарственное письмо.

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